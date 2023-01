Secondo un’immagine condivisa su Twitter dall’utente XenoPanther, l’Esplora file che sarà incluso in Windows 11 includerà probabilmente una nuova funzione che fornirà suggerimenti sui contenuti che potrebbero essere interessanti. È possibile che i suggerimenti per le applicazioni e le cartelle che sono ora accessibili nel menu Start di Windows 11 possano presto arrivare in Esplora file.

Nella scheda “Privacy” del pannello “Opzioni cartella” è stata aggiunta una casella di controllo intitolata “Mostra contenuto consigliato”. Questa casella di controllo si trova nel pannello “Opzioni cartella”. Secondo “PhantomOfEarth”, uno dei più noti leaker, Microsoft avrebbe impedito l’accesso a questa funzionalità anche nella versione più recente dell’applicazione consegnata agli sviluppatori.

Windows 11, l’aggiornamento arriverà a breve

Non è chiaro quali saranno gli effetti di questa decisione; tuttavia, non è da escludere che Microsoft la utilizzi per pubblicità. Dato che in passato l’azienda ha presentato pubblicità in File Explorer, in particolare per OneDrive, è possibile che Microsoft continui sulla stessa strada con questa nuova opzione. In tal caso, sarà interessante vedere come si evolverà la situazione. L’azienda guidata da Satya Nadella non ha ancora fornito alcuna indicazione sul fatto che si tratti o meno di un test o se il debutto avverrà davvero in un futuro prossimo o remoto.

Nel frattempo, su Twitter è stato affermato che Microsoft sta sviluppando un aggiornamento di Notepad che funzionerà con Windows 11. Il messaggio è stato rimosso poiché è stato pubblicato su Twitter e conteneva informazioni sulla prossima funzionalità in arrivo. Gli utenti potranno scoprire cosa Microsoft ha in serbo per loro nelle prossime settimana, quando la funzione sarà disponibile sui PC di tutti.