Durante il mese di dicembre 2022 il produttore cinese Xiaomi ha presentato ufficialmente la nuova serie top di gamma comprendente due modelli, ovvero Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Tuttavia, molto presto sarà aggiunto un altro smartphone a questa serie. Si tratta del nuovo Xiaomi 13 Lite e ora è stato avvistato sul portale Google Play Console.

Xiaomi 13 Lite, il nuovo device passa dal portale Google Play Console

Nel corso delle ultime ore è stato avvistato sul portale Google Play Console un nuovo smartphone del produttore cinese Xiaomi. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Xiaomi 13 Lite. Sul portale in questione lo smartphone è stato registrato con il nome in codice Ziyi. Secondo gli ultimi rumors, sembra che ci troveremo di fronte ad una versione re-branded di Xiaomi Civi 2, device già annunciato ma che sarà disponibile esclusivamente in Cina.

Sembra dunque che Xiaomi abbia intenzione di portare questo device anche per il mercato europeo ma con il nome di Xiaomi 13 Lite.

A confermare questa teoria ci sono sia il renders che le specifiche tecniche pubblicate sul sito web di Google. Vi riassumiamo qui di seguito le presunte specifiche.

Display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.54 pollici in risoluzione FullHD+ e con refresh rate da 120Hz

Processore Snapdragon 7 Gen 1

Memoria RAM LPDDR4X e storage interno di topo UFS 2.2

Tripla fotocamera posteriore con sensori da 50+50+2 MP

Doppia fotocamera anteriore da 32+32 MP

Batteria da 4500 mah con supporto alla ricarica rapida da 67W

Queste specifiche tecniche di Xiaomi Civi 2 dovrebbero essere adottate anche sul nuovo Xiaomi 13 Lite. Rimaniamo però in attesa di una conferma ufficiale da parte di Xiaomi.