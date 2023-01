Se hai giocato ai videogiochi, probabilmente hai sviluppato alcune cattive abitudini nel corso degli anni.

I videogiochi di combattimento sono stati popolari sin dai primi tempi delle sale giochi. Sebbene si siano evoluti nel tempo, i fondamenti dei giochi sono rimasti abbastanza costanti: usa una serie di attacchi per mettere fuori combattimento il tuo avversario e usa guardie e schivate per evitare di essere messo fuori combattimento.

Ogni piattaforma di gioco ha la sua versione di un gioco di combattimento e oggi i giocatori possono sforzarsi di giocare professionalmente nei tornei. Pertanto, avere una seria abilità nei combattenti guadagnerà sempre il rispetto del giocatore. Raggiungere tale abilità non è un compito semplice. Ci vuole un lavoro costante per essere uno dei migliori e il primo passo in questo è evitare di sviluppare cattive abitudini. Che tu stia giocando a Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat, Super Smash Bros o altri, evitare queste cattive abitudini ti aiuterà a schiacciare il tuo avversario.

Impara le combo

Non si riferisce solo allo schiacciare dei pulsanti. Quando sai cosa vuoi fare e sai quale pulsante devi premere, colpirlo ripetutamente non lo farà accadere più velocemente.

Il più delle volte, questa è una risposta di panico per i nuovi giocatori, ma può evolversi molto facilmente al punto in cui non puoi nemmeno eseguire determinate abilità senza premere inutili pulsanti. Questo alla fine ti rallenterà solo quando avresti potuto ottenere molto di più nello stesso lasso di tempo.

Prova tutti i personaggi

Ognuno ha un personaggio preferito da interpretare, ma quando un giocatore si limita esclusivamente a uno o due personaggi, si sta davvero tagliando corto e non scoprirà mai quali sono i combattenti migliori.

Provare tutti i personaggi e mettere una buona quantità di energia nella maggior parte di essi può aiutarti a trovare quale tipo di giocatore funziona meglio per te. Oltre a questo, se hai una buona conoscenza pratica di tutti, saprai a cosa prestare attenzione indipendentemente dal personaggio con cui sta giocando il tuo avversario.

Impara a schivare

Scattare e schivare è fondamentale per i neofiti. Può essere fantastico, in quanto ti consente di evitare gli attacchi in arrivo o di precipitarti su un avversario per coglierlo di sorpresa. Sfortunatamente, ha anche i suoi lati negativi.

I fan sfegatati di lunga data di giochi come Super Smash Bros sanno che le schivate e gli scatti hanno i loro lati negativi.