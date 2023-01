Uno dei formaggi più popolari in Italia è la mozzarella, protagonista di ogni piatto italiano. È ricca di proteine e di altri nutrienti, tra cui calcio, potassio, fosforo e magnesio. La salute delle ossa, dei denti, della pressione sanguigna e altro ancora traggono beneficio da un consumo costante.

Sia la caprese che la pizza utilizzano questo ingrediente versatile, ma si distingue quando viene utilizzato come protagonista nei piatti di apertura della cucina piuttosto che nelle insalate. Il latte vaccino è prodotto in quantità maggiore, di colore bianco e di consistenza liscia e setosa. Si può dire che ha la porosità ideale e che è della migliore qualità se una piccola quantità di liquido fuoriesce quando lo si preme con una forchetta. In caso contrario, è probabile che sia pieno di conservanti.

Mozzarella, ecco la migliore secondo ‘60 Millions de Consommateurs’

Una buona porosità è dimostrata dalla fuoriuscita di una piccola quantità di liquido quando il materiale viene spinto con una forchetta. Quando sono presenti troppi conservanti, il prodotto diventa troppo denso. I lettori della rivista francese 60 Millions de Consommateurs sono stati interpellati per determinare la classifica delle migliori marche presenti oggi sul mercato.

I migliori formaggi disponibili sono stati valutati in base all’aspetto, all’odore, al sapore, alla consistenza, all’umidità, alla facilità di scioglimento e alla durata del sapore. Dieci professionisti del settore hanno assaggiato e confrontato alla cieca 12 mozzarelle fatte con latte vaccino e 6 fatte con latte di bufala. Inoltre, è stata valutata l’etichetta nutrizionale francese “a semaforo” nota come Nutri-score. Al consumatore vengono forniti risultati su una scala alfabetica e su una scala di colori per indicare il valore nutrizionale del prodotto.

Secondo i risultati dei test, le mozzarelle di bufala sono le migliori tra i tipi di mozzarella elencati. Ma queste sono le tre che si distinguono: