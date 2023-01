Sony e Honda hanno svelato il loro nuovo marchio di auto elettriche e dichiarano i piani futuri dei prossimi quattro anni sui loro primi veicoli della nuova società: Afeela.

La collaborazione tra i due colossi ha portato alla nascita di questa nuova società che prende il nome di Afeela. Il prototipo di auto elettriche pensato dalle due aziende è apparso sul palco durante la conferenza stampa di Sony prima della fiera della tecnologia di Las Vegas. Molte delle specifiche chiave dell’auto presentata devono ancora essere rivelate, ma Yasuhide Mizuno, amministratore delegato del Sony Honda Mobility Group, ha affermato che unirà “i sensori Sony e la sicurezza Honda”. L’auto disporrà di 45 telecamere e sensori all’interno e all’esterno per monitorare le condizioni dell’auto e l’ambiente circostante, ma anche il conducente.

Sony ha anche affermato che utilizzerà la sua esperienza nei giochi e nell’intrattenimento per creare un’esperienza unica in auto per i passeggeri: le immagini dell’interno dell’auto mostrano una serie di schermi e ambienti interattivi. La parte anteriore dell’auto include anche una barra multimediale, che secondo il gigante della tecnologia potrebbe essere utilizzata per condividere informazioni con le persone intorno al veicolo elettrico, inclusi avvisi e dettagli sullo stato della carica.

Afeela, la nuova azienda di auto elettriche presentata ufficialmente da Sony e Honda

Mizuno ha affermato che Afeela spera di aprire le vendite nel 2025, con i primi veicoli consegnati in Nord America entro la primavera del 2026. Altrove, durante il suo evento di anteprima CES, Sony ha anche confermato che avrebbe avuto più di 30 giochi disponibili al momento del lancio per il nuovo visore PlayStation VR2, che sarà in vendita a fine febbraio. I nuovi auricolari si collegano alla PlayStation 5 per consentire a chi lo indossa di giocare con la realtà virtuale.

L’amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha affermato che le cuffie di seconda generazione consentiranno agli utenti di “scappare in mondi come mai prima d’ora” e “portare i giochi a nuovi livelli” sfruttando la potenza della console PlayStation 5. Ryan ha anche confermato che Sony sta lavorando a un nuovo kit di controller, attualmente noto come Project Leonardo, per consentire alle persone con disabilità di giocare più facilmente ai videogiochi consentendo loro di costruire il proprio controller personalizzato. Queste idee potrebbero ispirare l’azienda anche per il progetto Afeela, per portare qualcosa di nuovo e mai visto prima.