Durante il CES 2023, Qualcomm Technologies ha confermato l’avvio di una collaborazione con Salesforce. Grazie agli sforzi congiunti delle due aziende sarà possibile realizzare una nuova piattaforma pensata per il settore automotive.

In particolare, i produttori internazionali potranno utilizzare la soluzione congiunta per migliorare la propria relazione con i clienti e sbloccare nuove possibilità di business. Infatti, sarà possibile connettere ed integrare i dati Salesforce Automotive Cloud con quelli di Snapdragon Digital Chassis in un’unica piattaforma.

Ecco quindi che i servizi digitali di bordo di Qualcomm Technologies si fondono con quelli offerti dal leader globale del Customer Relationship Management (CRM). Grazie a questo nuovo e rivoluzionario approccio, i brand automobilistici potranno offrire esperienze personalizzate per i propri clienti.

Qualcomm e Salesforce vogliono sfruttare le potenzialità dei big data in relazione al settore automotive per offrire soluzioni cucite su misura per i clienti

Infatti, i dati saranno elaborati in tempo reale con un processo analitico che potrà adattarsi alle singole esigenze. I servizi di connettività evoluta legati alle piattaforme Qualcomm Technologies saranno forniti ai brand come parte dell’offerta Snapdragon Digital Chassis.

In questo modo, le case automobilistiche, i gestori delle flotte o i gruppi finanziari legati all’automotive potranno strutturare le proprie offerte in modo evoluto e personalizzato. Analizzando i big data in base alle tipologie di clienti, si potrà valutare la soluzione più adatta per facilitare il loro processo decisionale e guadagnare importanti quote di mercato.

Come confermato da Nakul Duggal, senior vice president and GM, automotive di Qualcomm Technologies: “Vogliamo espandere ulteriormente la nostra partnership con Salesforce per guidare i produttori automotive verso un periodo di grandi innovazioni. Attraverso la combinazione delle soluzioni Salesforce e la nostra Snapdragon Digital Chassis Platform, vogliamo fornire loro gli strumenti per offrire esperienze personalizzate senza precedenti mentre stringono relazioni sempre più forti con la prossima generazioni di utenti“.