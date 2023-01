La recente certificazione da parte di Ookla che Sky WiFi è la rete fissa più veloce d’Italia ha spinto l’azienda a iniziare i preparativi per il lancio di una nuova campagna pubblicitaria che vedrà la partecipazione del pilota Ferrari Charles Leclerc per commemorare l’evento.

Sky WiFi è stato insignito di un importante riconoscimento a seguito di un’indagine condotta da Ookla sui dati raccolti da Speed Intelligence nei mesi di luglio e dicembre 2022. Sky WiFi ha registrato un punteggio di velocità superiore a 100 per il secondo semestre consecutivo (108,13 per l’esattezza, rispetto ai 100,48 punti del primo semestre).

Sky WiFi è la rete fissa più veloce d’italia

Questo dato colloca Sky WiFi al quarto posto assoluto, dietro all’operatore al secondo posto di 21 punti e all’operatore al terzo posto di 26 punti, rispettivamente. Secondo i risultati dei test di velocità condotti da Ookla, Sky WiFi non solo ha la velocità di download più elevata (507,36 Mbps), ma anche quella di upload più alta (285,43 Mbps), entrambe in crescita rispetto al periodo precedente.

Secondo Ookla, Sky WiFi è ora la rete fissa più veloce in Italia e sta diventando disponibile in un numero crescente di città del Paese. Oggi debutterà anche la nuova campagna pubblicitaria di Sky WiFi, in cui Charles Leclerc e un bambino assistono alla premiazione di una gara di kart in cui il bambino non si è classificato. Il pilota della Ferrari si impegna quindi a insegnargli ad andare più veloce e, con l’aiuto della sorella, allestisce un simulatore che sfrutta la rapidissima larghezza di banda fornita da Sky WiFi.