GeForce NOW di Nvidia diventa ancor più veloce, offrendo le performance di GeForce RTX 4080 a miliardi di device. Sarà disponibile esclusivamente con il nuovo abbonamento Ultimate.

Grazie all’architettura di NVIDIA Ada Lovelace, i SuperPODs di GeForce NOW aggiornati con RTX 4080 offriranno più di 64 teraflops di potenza grafica per ogni singolo utente. Per l’esattezza, 5x rispetto ad una Xbox Series X e 1.75x rispetto alla generazione precedente di SuperPODs. L’abbonamento Ultimate di GeForce NOW alza l’asticella del cloud gaming. Infatti, adesso è ancora più simile ad una esperienza di gaming in locale. Saranno gli iscritti ad Ultimate i primi a vivere il vero PC gaming – streammando fino a 240fps in cloud con full ray tracing e DLSS 3 in giochi come Portal With RTX. Grazie a Reflex GeForce NOW raggiunge una latenza click-to-pixel inferiore ai 40 millisecondi.

“L’architettura Ada di NVIDIA è un grosso salto in qualità grafica e tramite GeForce NOW stiamo trasmettendo una esperienza di gioco con RTX 4080 a più device e a più giocatori” commenta Jeff Fisher, senior vice president GeForce in NVIDIA. “Gli iscritti a GeForce NOW Ultimate avranno la tecnologia e le performance per giocare a titoli impegnativi graficamente in tutta la loro gloria in full ray tracing”.

Nvidia GeForce, le ultime novità sulla qualità gaming e l’abbonamento Ultimate

Gli utenti al momento iscritti con GeForce NOW RTX 3080 diventeranno utenti Ultimate e saranno tra i primi a godere dei nuovi benefici nel giocare con RTX 4080 nel cloud. Dovrebbe accadere entro la fine del mese. Se collegato ad un monitor NVIDIA G-SYNC, GeForce NOW modificherà lo streaming rate al client per la prima volta. In questo modo offrirà aggiornamenti ai frame a schermo nei giochi con Reflex attivo – diminuendo così la latenza. Le tecnologie RTX di ultima generazione che arrivano su GeForce NOW includono full ray tracing e DLSS 3. Introdotte entrambe con il lancio della RTX Serie 40. La grafica è di alto livello e i frame rate risultano fluidi grazie all’Intelligenza Artificiale.

L’abbonamento di GeForce NOW Ultimate è disponibile per i nuovi utenti a 19.99 euro al mese o 99.99 euro per sei mesi. Gli iscritti a GeForce RTX 3080 saranno convertiti automaticamente al nuovo tier conservando il prezzo precedente. Lo streaming da SuperPODs con GeForce RTX 4080 sarà disponibile in Nord America ed Europa entro la fine del mese corrente, con rollout continui. Le quantità sono limitate. L’abbonamento Priority rimarrà disponibile a 9.99 euro al mese o 49.99 euro per sei mesi. Gli iscritti hanno accesso a rig premium con RTX ON, sessioni di gioco più lunghe ed accesso più veloce ai server di gioco.