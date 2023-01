YouTube, la nota app cambia aspetto dopo tanto tempo

Se hai trascorso abbastanza tempo su YouTube, potresti essere stato disturbato dal fatto che la barra di avanzamento del video passa da bianca a rossa man mano che il tempo passa. Quello rosso si vede particolarmente bene in modalità a schermo intero su mobile. Ma il mese scorso abbiamo appreso che un colore meno invasivo, grigio o bianco, stava venendo testato con alcuni utenti dell’app Android. Non si trattava di un’inclusione importante, ma avrebbe reso il binge-watching notturno su YouTube un po’ meno faticoso per gli occhi. Questa funzionalità sta ora facendo il suo debutto su più dispositivi, compreso il nostro Pixel 6a.

YouTube: quali saranno i nuovi colori?

Google ha sentito parlare da numerosi utenti che la barra di avanzamento grigia sta ora apparendo su più dispositivi questa settimana. La barra di avanzamento diventa rossa quando l’utente riproduce, mette in pausa, scorre o interagisce in altro modo con il video. Tuttavia, una volta che l’interfaccia di avviso scompare, quella barra diventa di un colore grigio chiaro se il dispositivo è in modalità scura. La barra di avanzamento rimane invece rossa quando il dispositivo o l’app sono in tema chiaro, quindi la funzionalità è stata quasi certamente progettata per il consumo notturno di YouTube.