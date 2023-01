iPhone 15, secondo alcune indiscrezioni costerà meno del 14

Un fugaiolo con una discreta track record dice che Apple sta considerando un taglio di prezzo per iPhone 15 rispetto al prezzo di iPhone 14. I prezzi ridotti, dicono, si applicherebbero al modello base di iPhone 15 e all’iPhone 15 Plus più grande.

iPhone 15: la notizia che nessuno si aspetterebbe

Anche se l’idea di Apple che taglia i prezzi degli iPhone sembra improbabile, c’è motivo di credere che il rapporto possa essere accurato…

I rapporti hanno puntato costantemente a una domanda superiore alle aspettative per iPhone 14 Pro e Pro Max, con una domanda corrispondentemente inferiore per il modello base di iPhone 14 e soprattutto per iPhone 14 Plus.

C’è buon motivo di credere a questi rapporti. I revisori sono stati quasi unanimes nel consigliare di non acquistare il modello base di iPhone 14, poiché offriva quasi nessun beneficio rispetto all’vecchio iPhone 13, che può essere acquistato direttamente da Apple a 200 dollari in meno.

Secondo un post di yeux1122 su Naver (traduzione), le vendite in calo dell’iPhone 14 Plus sono “molto al di là” anche delle stime più basse di Apple e l’azienda sta considerando nuove strategie con l’iPhone 15 per invertire la tendenza. Yeux1122 non specifica l’entità del taglio, ma probabilmente dovrebbe essere di 100 dollari per avere un impatto significativo.

Significherebbe anche un taglio di prezzo del modello base di iPhone 15 Ma se l’iPhone 15 Plus venisse venduto a 800 dollari, l’azienda non potrebbe vendere il modello da 6,1 pollici al medesimo prezzo. Per questo motivo, Apple dovrebbe anche tagliare il prezzo del modello base di iPhone 15, forse fino al punto di prezzo di 700 dollari del modello mini ora abbandonato.

Apple non sembra avere molta fortuna con la sua strategia di aggiungere un quarto modello alla gamma iPhone, sia più piccolo che più grande. L’iPhone 12 mini e il successivo iPhone 13 mini hanno entrambi venduto così male che l’azienda ha eliminato un modello mini dalla gamma.

A lungo termine, l’azienda potrebbe fare meglio a concentrarsi su tre modelli di punta: base, Pro e Pro Max (con possibile rebranding Ultra). La domanda è se il modello Pro Max/Ultra avrebbe più funzionalità rispetto al Pro.