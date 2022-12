WindTRE senza limiti, la connessione a internet è illimitata con la GO Unlimited Star+

Tra i gestori più interessanti del momento ci sono sempre gli stessi ma non possono passare in osservati quelli storici, tra i quali figura di diritto anche un vero e proprio colosso come WindTRE. Quest’ultimo dopo la fusione che ha portato alla sua effettiva nascita, ha lanciato delle proposte incredibili, le quali oggi giorno risultano difficilmente pareggiabili dalla concorrenza. Un brano insieme di offerte è ora disponibile ma a quanto pare l’ultima sarebbe davvero incredibile sotto tutti i punti di vista.

Ci sarà quindi questa volta un solo obiettivo per il gestore, ovvero quello di recuperare gran parte dei suoi vecchi clienti e soprattutto di riuscire nell’impresa di battere aziende davvero famose nell’ultimo periodo come lo è ad esempio Iliad.

WindTRE: le altre aziende restano indietro dopo il lancio di un’offerta straordinario

L’ultima offerta lanciata da WindTRE è stata presa di mira soprattutto dai già clienti, i quali oggi risultano gli unici ad avere il permesso di sottoscriverla. Infatti il famoso gestore che opera in Italia ormai da tempo immemore riesce a concedere un’opportunità di altissimo livello per pochi euro mensili. Tutti gli utenti che sono già clienti del provider potranno infatti approfittare anche per quanto riguarda la telefonia mobile e scegliere questa promozione, la quale al suo interno include minuti, SMS e soprattutto giga per navigare sul web in piena tranquillità.

La nuovissima GO Unlimited Star+ include infatti al suo interno tutti i migliori contenuti partendo da minuti senza limiti per telefonare qualsiasi gestore. Si prosegue con 200 SMS da inviare a chiunque e si finisce con giga senza limiti per navigare sul web. Il prezzo riservato a tutti i già clienti è di soli 7,99 € al mese.