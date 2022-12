Gli aumenti sul fronte della telefonia mobile sono all’ordine del giorno in Italia e riguardano in maniera trasversale i principali provider che sono attivi sul territorio. Anche WindTre, così come TIM e Vodafone, nel recente passato ha ufficializzato un rincaro sui costi ch potrebbe avere una ricaduta generalizzata.

WindTre, a partire dal 2024, andrà ad adeguare i suoi costi mensili per le promozioni a quelli che saranno gli attuali parametri legati all’inflazione.

La differenza con quanto avvenuto negli anni scorsi è sostanziale. Si sino ad ora compreso questo tempo presente, le rimodulazioni di WindTre non si estendevano in linea generale, ma bensì si apricavano al singolo utente o alla singola ricaricabile, a partire dal 2024 lo scenario sarà completamente diverso, considerato che gli eventuali aumenti colpiranno in maniera incondizionata tuta la platea del provider arancione.

Ulteriore differenza dovrebbe essere quella legata alle misure di compensazione. Se le rimodulazioni attuali prevedono per gli utenti piccoli extra legati alla crescita del prezzo (connessione dati, chiamate ed SMS), in futuro questa caratteristica non sarà disponibile, data la natura degli aumenti di prezzo legata all’inflazione mondiale.

Allo stato attuale non è dato sapere quale possa essere il valore degli aumenti sui costi delle tariffe per le singole ricaricabile. Le indiscrezioni parlando di un un 5% di rincari annui su quelli che sono gli attuali costi per le offerte.

Ad ogni modo, WindTre, anche per tutelare al massimo i suoi clienti, ha deciso di far partire tal genere di manovra non prima del 2024. Ulteriori novità arriveranno nei prossimi mesi.