Torre di Pisa a rischio crollo, la verità degli esperti stupisce tutti

L’Italia è piena di opere d’arte e soprattutto di luoghi da visitare per via della loro singolarità ed unicità nel mondo. Uno di quelli più ricercati dai turisti quando arrivano nel bel paese e sicuramente Pisa con la sua torre. Sono tanti gli storici che in passato avevano parlato della forte inclinazione della torre e della possibilità che un giorno potesse addirittura cascare. In realtà fino ad oggi si è rivelata estremamente stabile, resistendo anche a terremoti di scarsa e forte entità.

Sono infatti centinaia di anni che la torre di Pisa resiste nella stessa posizione, senza mai cedere di un solo centimetro. Alcuni sopralluoghi hanno recentemente poi affermato che tutto è tranquillo al 100%.

Torre di Pisa: gli utenti possono stare tranquilli, l’ultimo sopralluogo ne conferma la struttura

I rilievi che hanno riguardato proprio la torre di Pisa sono stati condotti da una squadra di ingegneri geotecnici, finanziati dall’Opera Primaziale Pisana (OPA).

Queste le parole rilasciate ufficialmente durante gli scorsi giorni all’ANSA da un portavoce dell’OPA:

“Considerando che si tratta di un paziente di 850 anni con un’inclinazione di circa cinque metri e un cedimento di oltre tre metri, lo stato di salute della Torre di Pisa è eccellente“.

Per diversi anni, con l’aumento dell’inclinazione, ci sono stati tanti esperti che hanno provato a più riprese di mettere in sicurezza il monumento. Talvolta il problema è stato peggiorato, come accade negli anni 90 in cui la costruzione venne chiusa alle visite per attuare un piano di stabilizzazione.il tutto fu completato poi nel 2001 con il raddrizzamento della struttura di circa 40 cm con l’inclinazione che oggi è di poco meno di 4°.