Netflix, pazza idea fitness con i corsi Nike Training Club dal 30 dicembre

Netflix si trova perennemente alla ricerca di grandi novità, proprio come nel caso ultimo che vede il colosso pronto a partire dal 30 dicembre con un catalogo di 30 ore di contenuti che riguarderanno esercizi provenienti da Nike Training Club.

Ci saranno più discipline a far parte di questo nuovo programma, ovviamente in più lingue disponibili. Il rilascio sembra essere già deciso, con informazioni ben dettagliate rilasciate proprio dall’azienda durante gli scorsi giorni. In basso potete trovare tutte le info nel dettaglio.

Netflix, ecco come funzionerà il rilascio della grande novità riguardante il fitness

Come è stato riferito ufficialmente da Netflix, almeno al momento gli episodi in questione che riguarderanno diversi programmi di fitness verranno rilasciati in due fasi ben distinte. Per quanto riguarda la prima fase, molto probabilmente sarà per questa settimana, mentre la seconda fase arriverà durante il prossimo 2023 che è ormai alle porte. Per quanto riguarda la prima fase ci saranno un totale di 46 episodi, i quali verranno poi suddivisi in 5 corsi. In basso la lista con i corsi e la quantità di episodi:

Kickstart Fitness with the Basics (13 episodi)

Two Weeks to a Stronger Core (7 episodi)

Fall in Love with Vinyasa Yoga (6 episodi)

HIT & Strength with Tara (14 episodi)

Feel-Good Fitness (6 episodi)

Potrebbe essere quindi anche questo uno degli aspetti esclusivi della piattaforma, la quale potrebbe dunque aver trovato un altro cavallo di battaglia. Se avevate paura quindi di essere ingrassati dopo queste feste, ecco che potrebbe arrivare un modo per evitare di mangiare i soliti pop-corn e davanti a un film.