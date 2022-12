Illusione Ottica, bastano delle linee e dei punti per ingarbugliare il cervello

Osservate bene questa immagine, perché non è semplice come sembra. Se all’apparenza vi parrà meno complessa delle altre, sappiate che vi sbagliate di grosso. Stavolta abbiamo scelto un disegno diverso dal solito: niente animali nascosti, figure da interpretare, o analisi psicologiche, bensì linee, punti e intersecazioni. Quale messaggio nasconde la nuova illusione ottica?

Illusione Ottica: quello che non vedi nell’immagine

L’illusione ottica è strutturata su una serie di puntini neri. Ora la domanda è: riuscite a vederli su tutta l’immagine? No? Allora siete sulla strada sbagliata. Il perché ve lo diciamo subito. I pallini posizionati sul lato destro della griglia in realtà sono anche nella porzione sinistra del disegno. Per quale motivo allora non li vediamo? Ce lo spiega il matematico Cliff Pickover, lo stesso che ha pubblicato l’illusione ottica su Twitter. A creare tale “groviglio per la mente” sono stati il biologo francese Jacques Ninio e il professor Kent Stevens.

Il trucco per scovare l’inganno è questo: soffermate lo sguardo su un unico puntino, così sarete in grado di vederne altri due attraverso la visione periferica. Oltre questi però non ne noterete altri. Così accadrà per i seguenti: spostando lo sguardo, ne apparirà uno in più che prima non avevate visto. Ma c’è un però, perché quelli che avevate visualizzato precedentemente ora non saranno più visibili ai vostri occhi.

Come dicevamo all’inizio, questa illusione ottica è completamente diversa dalle altre poiché non si struttura su immagini già create e reali. La sua caratteristica è dipesa da un’unione di linee, se però vi garbano maggiormente quelle precedenti vi consigliamo di tenere d’occhio la nostra pagina. Vi aspettano tanti indovinelli e test visivi psicologici!