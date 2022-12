Vodafone porta il 5G in 69 città in Italia, ecco la lista completa con i nomi

Le aziende come Vodafone vogliono dare grande prova di integrità e soprattutto di adeguamento, proponendo delle promozioni che siano uniche nel loro genere. Le caratteristiche viste all’interno delle offerte di casa Vodafone parlano infatti molto chiaro: tanti contenuti, qualità ineccepibile e soprattutto prezzi molto più bassi del solito.

Vodafone non indugia e lancia le sue migliori offerte anche per il periodo natalizio, c’è una nuova gamma che arriva fino a 200 giga in 5G

Vodafone sta riuscendo pian piano a condurre una campagna di altissimo livello che arriva anche a lottare con aziende che offrono prezzi molto più bassi.

Il nome Silver, mai utilizzato da Vodafone prima dell’ultimo periodo, ora rappresenta tanto per chi vuole tornare a far parte della famiglia del provider ma anche per chi vuole risparmiare.

Da ricordare infatti che Vodafone con queste due promozioni mette a disposizione il massimo, forse il meglio mai visto prima d’ora all’interno delle idee di questo gestore. La prima soluzione, che si chiama esattamente come la seconda, permette di avere ogni mese il meglio con minuti illimitati per chiamate verso telefoni sia fissi che mobili, messaggi verso tutti i gestori e infine anche 150 giga per navigare sul web ogni mese utilizzando la qualità della rete 5G del provider. Il prezzo corrisponde ad un totale di soli 7,99 € al mese.

La seconda Silver non cambia per quanto riguarda i contenuti tra minuti e messaggi che sono anche in questo caso senza limiti. Il prezzo è leggermente più alto e corrisponde a 9,99 € al mese per tutti quelli che la sottoscrivono, il tutto semplicemente perché Vodafone concede all’interno di questa offerta ben 200 giga per la connessione dati in rete 5G.