Vodafone amplia la sua rete 5G, arriva in ben 69 città italiane

Secondo le ultime analisi di mercato, ci sarebbero delle grandi novità che riguardano quello che è attualmente il miglior operatore mobile in Italia.

Stiamo parlando di Vodafone, gestore davvero fenomenale sotto vari punti di vista anche secondo il parere del pubblico. Stando però a quanto riportato, ci sarebbero ancora diversi step da compiere per raggiungere la rivale di sempre, ovvero TIM che con il 5G sarebbe molto avanti rispetto a Vodafone.

Proprio per questo mese di dicembre infatti Vodafone si era prefissata un grande obiettivo, ovvero quello di riuscire ad espandere la sua rete 5G in un totale di 69 località in Italia. Il processo di implementazione nella penisola italiana richiede ovviamente del tempo ma a quanto pare la velocità di Vodafone nel portare il 5G in giro per l’Italia è stata davvero eccezionale. Sono stati infatti aggiunti altri cinque comuni che sono Asti, Andria, Casoria, Caserta e Marsala.

Vodafone: la lista dei comuni raggiunti ufficialmente dal 5G in Italia

Proprio qui in basso potete trovare la lista completa di tutti i comuni in ordine alfabetico che sono stati raggiunti dalla rete 5G del celebre gestore britannico.

Alessandria, Andria, Asti, Altamura, Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Catania, Caserta, Casoria, Catanzaro, Cinisello Balsamo, Como, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Giugliano in Campania, Grosseto, L’Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Messina, Marsala, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Pistoia, Pozzuoli, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Sesto San Giovanni, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Torre del Greco, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza.