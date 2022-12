La maggior parte di noi pensa a enormi GPU e computer farm quando si tratta del controverso mondo del mining di criptovalute, ma pochi sanno che alcuni hanno tentato di utilizzare una versione basata su cloud. Dopotutto, perché non utilizzare le impressionanti server farm delle grandi aziende invece della tua?

Tutto sta per finire se utilizzi i servizi cloud di Microsoft. Come ha notato The Register, all’inizio di dicembre è stato implementato un aggiornamento nei “Criteri di utilizzo accettabile” per i servizi Azure e Dynamics 365. Da oggi, “Né il cliente, né coloro che accedono a un servizio online tramite il cliente, possono utilizzare un servizio online per estrarre criptovaluta senza la previa approvazione scritta di Microsoft“.

Il documento rileva che “la politica di utilizzo accettabile è stata aggiornata per vietare esplicitamente il mining di criptovalute in tutti i Microsoft Online Services a meno che Microsoft non conceda la pre-approvazione scritta“. Tuttavia, lascia un avvertimento: “Suggeriamo di richiedere la pre-approvazione scritta di Microsoft prima di utilizzare i Microsoft Online Services per il mining di criptovalute, indipendentemente dalla durata di un abbonamento“.

Per quanto riguarda il motivo per cui Microsoft farebbe un’eccezione, sarebbe solo per “test e ricerca per rilevamenti di sicurezza“.

Microsoft non ha fatto alcun annuncio formale del cambiamento di politica. Tuttavia, la società ha risposto a The Register in merito alla decisione affermando di averlo fatto perché “l’estrazione di criptovalute può causare interruzioni o addirittura danni ai servizi online e ai suoi utenti e può spesso essere collegata a frodi informatiche e attacchi di abuso come l’accesso non autorizzato a e utilizzo delle risorse del cliente”.

Per la protezione dei clienti

“Abbiamo apportato questa modifica per proteggere ulteriormente i nostri clienti e mitigare il rischio di interruzione o compromissione dei servizi nel cloud Microsoft” continua il comunicato.

Microsoft sta semplicemente seguendo l’esempio di altri fornitori di servizi cloud che hanno imposto divieti simili. Il registro rileva che anche Google, AWS di Amazon (livello gratuito), Google, OVH, Digital Ocean e Oracle hanno lo stesso tipo di restrizioni per il mining di criptovalute.

Per quanto riguarda il motivo per cui Microsoft sta apportando questa modifica ora, non è chiaro, ma sembra che probabilmente abbia visto alcuni comportamenti sui suoi server che hanno sollevato preoccupazioni.