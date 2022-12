Il colosso Google ben tre anni fa ha annunciato App Defense Alliance, partnership stretta con altre tre aziende con l’obiettivo primario di “fermare le app pericolose prima che raggiungano i gadget degli utenti”.

In seguito non abbiamo più avuto notizie, fino ad oggi. Il colosso ha infatti intenzione di migliorare la sicurezza del proprio Play Store. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google rende il Play Store più sicuro con App Defense Alliance

L’App Defense Alliance mira a garantire agli utenti la Malware Mitigation delle applicazioni prima che vengano pubblicate sul Google Play Store e ciò avviene attraverso una comunicazione diretta dei sistemi di rilevamento di Google Play Protect con i motori di scansione di ciascun partner. Il team di Google ci tiene a precisare che migliaia di app vengono scansionate quotidianamente con “comunicazioni bidirezionali sicure” tra il colosso di Mountain View e terze parti, ossia ESET, Lookout e Zimperium e McAfee e Trend Micro.

Un’altra iniziativa di App Defense Alliance, è Mobile App Security Assessment, ossia un sistema per consentire agli sviluppatori di convalidare le loro applicazioni in modo indipendente rispetto al Mobile Application Security Verification Standard, così da definire lo standard di settore per la sicurezza delle applicazioni mobile.

Infine, tra gli strumenti di App Defense Alliance c’è Cloud App Security Assessment, un framework che fornisce più livelli di garanzia in cui le applicazioni cloud a basso rischio possono essere valutate utilizzando un sistema di autovalutazione o una scansione automatica.