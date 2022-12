I nuovissimi top di gamma di Samsung apparterranno alla famiglia Galaxy S23. Il debutto dei nuovi device è atteso per i primi mesi del prossimo anno, ma grazie ad alcune indiscrezioni è possibile ammirare i device nella loro forma definitiva.

Infatti, i leaker sono entrati in possesso di alcune unità di test di Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra. Si tratta di modelli non funzionanti ma che replicano esattamente le forme e le dimensioni delle versioni ufficiali.

Di solito questi modelli dummy vengono forniti dai brand alle aziende che si occupano della produzione di accessori. In questo modo, insieme ai modelli CAD, è possibile realizzare cover che si adattino perfettamente ai device.

Samsung sta ultimando lo sviluppo della famiglia Galaxy S23 ma i flagship si mostrano in tutta la loro bellezza nelle prime foto

Entrando nello specifico, mettendo di fianco uno all’altro i tre device è possibile notare immediatamente le differenze. Tra Galaxy S23 e S23 Plus si nota un form factor simile con angoli arrotondati e la stessa disposizione delle fotocamere. Lo stesso vale per la disposizione dei microfoni e della griglia per la cassa audio.

Tuttavia, Galaxy S23 Ultra si differenzia molto dagli altri due device della serie, adottando uno stile unico. Il form factor è più spigoloso anche se presenta i bordi arrotondati lungo l’asse verticale. Inoltre, le dimensioni sono più generose ed ospita l’alloggiamento per la S Pen. Guardando il device, il design sembra più simile alla serie Note che a quella Galaxy.

I cambiamenti riguardano anche il comparto fotografico che sulla variante Ultra si arricchisce di ulteriori due ottiche portando il totale a cinque. Ci aspettiamo differenze anche nei singoli sensori utilizzati oltre che nel numero totale.