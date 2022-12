Samsung sta ultimando i lavori su un nuovo dispositivo che potrebbe vedere la luce nel corso del prossimo anno. Il device in questione è un laptop di ultima generazione caratterizzato da un display OLED pieghevole.

Stando alle ultime indiscrezioni emerse, il produttore coreano è nelle ultime fasi dello sviluppo e presto potrebbe iniziare la produzione. Il laptop pieghevole sarà caratterizzato da un display da 17.3 pollici, ovviamente prodotto da Samsung Display.

Il pannello occuperà certamente la classica disposizione in un laptop e, molto probabilmente, proseguirà sul lato tradizionalmente dedicato alla testiera. Per fare un esempio, il design potrebbe essere simile a quanto visto con Asus ZenBook 17 Fold.

Samsung si sta preparando al debutto di un device rivoluzionario, il primo laptop caratterizzato da un display OLED pieghevole

Prendendo in considerazione il laptop pieghevole di Asus, un ulteriore punto di contatto con questo device sarà il prezzo. Il prezzo di lancio del foldable coreano sarà alto per via della tecnologia estremamente moderna utilizzata. Non sono ancora disponibili cifre esatte ma ci aspettiamo comunque cifre non alla portata di tutti.

Tuttavia, con la produzione dei display che avviene tramite le sussidiarie del gruppo, possiamo aspettarci un prezzo più competitivo rispetto ai device attualmente sul mercato. Infatti, Asus si affida a BOE per la realizzazione dei pannelli, soluzione che inevitabilmente fa lievitare il prezzo. Anche HP realizzerà un laptop con schermo pieghevole in collaborazione con LG.

Purtroppo al momento le informazioni sono molto limitate. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.