Tra i prossimi dispositivi del produttore Motorola ci sarà un nuovo smartphone della serie Edge. Stiamo parlando del prossimo Motorola Edge 40 Pro 5G . Il debutto ufficiale di questo nuovo dispositivo non sembra essere molto lontano, dato che ha da poco ricevuto l’importante certificazione FCC. Secondo quest’ultima, poi, lo smartphone potrà vantare la presenza del supporto alla ricarica rapida da ben 125W.

Motorola Moto Edge 40 Pro con ricarica rapida da 125W secondo la FCC

Nel corso delle ultime ore il prossimo Motorola Moto Edge 40 Pro ha ricevuto l’importante certificazione dell’ente FCC. Si quest’ultima lo smartphone è stato registrato con il numero di modello XT2301-4. L’arrivo di questa certificazione ci ha inoltre rivelato alcuni dettagli interessanti.

Secondo quanto è emerso, il nuovo smartphone di casa Motorola potrà vantare la presenza della ricarica rapida da ben 125W ma non solo. Dalla certificazione è anche emerso che lo smartphone avrà il supporto alla ricarica wireless e anche alla ricarica wireless inversa. Sembra inoltre che il device sarà disponibile sia in versione single sim sia in versione dual sim.

Insomma, già da questi piccoli dettagli si capisce che il nuovo Motorola Moto Edge 40 Pro sarà uno smartphone davvero di rilievo. Vi ricordiamo che, secondo le ultime indiscrezioni, tra le caratteristiche ci saranno il potente soc Snapdragon 8 Gen 2 e un ampio display con tecnologia OLED con un foro centrale per la fotocamera con una elevata frequenza di aggiornamento pari a ben 165Hz. Vi ricordiamo inoltre che questo smartphone dovrebbe essere in sostanza una versione di re-branded di Motorola Moto X40.