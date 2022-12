L’importante rivelazione sulla traiettoria della fusione nucleare è finalmente arrivata. Il significativo progresso scientifico nello studio sulla fusione controllata è stato reso noto oggi dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti d’America.

Per la prima volta al mondo, gli scienziati che lavorano al Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) sono riusciti a produrre più energia in una reazione di fusione di quella necessaria per avviare il processo. Il capo del personale del dipartimento dell’energia, Jennifer Granholm, ha affermato che l’esperimento condotto il 5 dicembre ha portato a un guadagno netto di energia.

La reazione è molto difficile da controllare

A causa delle temperature molto elevate alle quali avviene la fusione, la reazione è estremamente difficile da regolare, il che ha reso il raggiungimento dell’obiettivo dell’energia netta un obiettivo difficile da raggiungere fin dall’inizio. Il National Ignition Facility è finalmente riuscito a raggiungere lo straordinario obiettivo dopo aver tentato per molti decenni. Per dare il via a una reazione di fusione che sarebbe durata solo una frazione di secondo, i ricercatori hanno utilizzato 192 laser e temperature che erano ordini di grandezza superiori al nucleo del sole. I laser erano focalizzati su un minuscolo cilindro di metallo, che ha portato alla creazione di un ambiente costituito da plasma surriscaldato in cui potrebbe aver luogo la fusione nucleare.

Granholm e altre autorità ritengono che l’enorme successo ottenuto nel tentativo di gestire i processi fisici che alimentano il sole e le stelle aprirà la strada a miglioramenti significativi nello sviluppo dell’energia pulita. Nonostante ciò, è possibile che la creazione di energia per alimentare città e case sia ancora lontana. Il professor Riccardo Betti dell’Università di Rochester ritiene che la scoperta appena riportata sia alla pari di quando abbiamo scoperto per la prima volta che l’accensione del diesel provoca un’esplosione.

Betti ha detto che mancavano ancora le ruote e un motore per il loro veicolo. Solo la reazione di fusione stessa conta per il raggiungimento del guadagno netto di energia; non si applica alla quantità complessiva di energia consumata per alimentare i laser o l’intera operazione. Affinché gli scienziati possano raggiungere il loro obiettivo di rendere la fusione più accessibile, dovranno aumentare la quantità di energia guadagnata e mantenerla per un periodo di tempo molto più lungo.