Candid Stories, un clone di BeReal, e la possibilità di pubblicare “Note” di testo estremamente brevi sono alcune delle nuove funzionalità che Instagram sta rilasciando oggi come parte di una serie più ampia di nuovi prodotti che l’azienda ritiene saranno la principale enfasi nel 2023.

Sembrerebbe che Candid Stories imiti una parte significativa di ciò che ha contribuito al successo di BeReal. Sarai in grado di catturare una foto spontanea da un messaggio di promemoria giornaliero e condividere un’immagine che include un’istantanea da entrambe le fotocamere anteriore e posteriore. Inoltre, sarai in grado di condividere un’immagine che include un’istantanea da entrambe le tue fotocamere. Avrai anche la possibilità di scattare foto spontanee con la fotocamera delle Storie o di creare una Storia con più autori.

Instagram si prepara al lancio delle nuove funzionalità

All’inizio di quest’anno, Instagram ha riconosciuto che stava testando questa funzione. Secondo il Wall Street Journal, Candid Stories debutterà inizialmente come test in Sud Africa a partire da martedì. Con la funzione Dual introdotta da Instagram a luglio, ora è possibile scattare una foto utilizzando contemporaneamente sia la fotocamera anteriore che quella posteriore. Questo è utile se tutto ciò che vuoi fare è scattare un selfie utilizzando entrambe le fotocamere.

D’altra parte, le nuove Note non sono la risposta a Twitter che forse stavi cercando. Rispetto a Twitter, il numero massimo di caratteri che possono essere utilizzati in una nota è solo 60, inclusi testo ed emoji. Inoltre, non verranno mostrati in un feed. Puoi inviarli solo a pochi individui selezionati (Instagram specifica che queste persone devono essere “follower che segui o persone nel tuo elenco di amici intimi”) e quando qualcuno ne riceve uno, verrà visualizzato solo come un piccolo fumetto di conversazione sopra la tua immagine del profilo nella loro casella di posta diretta.

Inoltre, una nuova funzionalità di gruppi funziona nel modo in cui ti aspetteresti. Instagram ora si riferisce a loro come “Profili di gruppo” e qualsiasi informazione inviata a un “profilo” sarà vista solo dai membri di quel “profilo”. Instagram ha affermato che saranno disponibili “presto” e il Wall Street Journal ha riferito che i test sono già iniziati in Canada, Cile e Taiwan. Tuttavia, se stai cercando un modo diverso per raccogliere post interessanti da condividere con i tuoi amici, Instagram sta attualmente testando una funzione chiamata “Raccolte collaborative”, che ti consentirà di salvare i post in gruppi o conversazioni individuali.