Nel finale di stagione di Elite 6 su Netflix abbiamo visto i personaggi dei tre fratelli Blanco partire lontano dopo tutte le vicissitudini accadute. In molti si sono poi chiesti se gli attori sarebbero tornati per la settima stagione. Ora, sembra che abbiamo una sorta di conferma dell’attore che interpreta Patrick. Manu Rios sembra infatti aver confermato di aver abbandonato la serie tv.

Manu Rios, l’attore che interpreta Patrick potrebbe lasciare la serie Elite

A quanto pare abbiamo la risposta definitiva. Nel corso di un intervista rilasciata a Fotogramas, Manu Rios, ovvero l’attore che interpreta il personaggio di Patrick Blanco, ha dichiarato che il percorso del suo personaggio è ormai concluso e che quindi quasi certamente non lo rivedremo in Elite 7. Ecco infatti quanto ha dichiarato l’attore:

“Vedremo non possiamo saperlo con certezza. Intanto godetevi queste puntate e poi capiremo cosa succederà e che direzione prenderanno le cose, ma tutto con molta calma. Godiamoci intanto queste nuove storie, che so meno concentrate su aspetti come l’intimità e più su temi sociali. In questa stagione abbiamo esplorato altre cose e sono certo che apprezzerete. Vorrei cercare di spiegare meglio. Penso che tutto ciò che inizia poi arriva anche ad una fine. Come attore vuoi fare cose diverse, e anche se Elite è stata un’esperienza incredibile e sono molto grato per tutto ciò che ha portato, ci sono anche momenti in cui è necessario andare avanti, voltare pagina e fare altre cose. Se ci saranno delle incursioni dopo la settima stagione? Ma chissà, la vita prende molti giri. Quindi, forse, in un’altra stagione. Non lo so, chissà davvero. Ma, per ora, la sesta stagione è davvero la chiusura del mio personaggio”.

Quindi, almeno per il momento, dovremo dire addio al personaggio di Patrick. Anche il destino dei personaggi Ari e Mencia, sorelle di Patrick nella serie tv interpretate rispettivamente dalle attrici Carla Diaz e Martina Basanta Cariddi, sembra ormai segnato. Le stesse attrici hanno infatti confermato che non torneranno in Elite 7.