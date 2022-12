Tiktok è la piattaforma social network che negli ultimi anni sta letteralmente spopolando nel mondo dei giovanissimi, scalzando Instagram e Facebook. Tra gli aspetti più interessanti della stessa troviamo la possibilità di diventare virali anche senza avere un seguito importante, tutti possiamo diventare famosi anche con un semplice video di 10/15 secondi.

Un aspetto importante che spinge indubbiamente un numero sempre maggiore di consumatori a tentare la sorte, sperando di riuscire a raggiungere l’obiettivo originariamente prefissato. A dispetto di quanto potreste pensare, tuttavia, non esiste un metodo sicuro per andare virali, ma vi possiamo indicare alcuni consigli da seguire attentamente.

TikTok: come fare per diventare virali

Andare virali su TikTok potrebbe essere molto più semplice del previsto, la via più rapida da seguire consiste nel realizzare un video che sia allineato con i trend del momento, proponendo al pubblico argomenti popolari, o anche sfruttando i brani più utilizzati. Il consiglio è di catturare l’attenzione nei primi secondi, in modo da evitare che il possibile visitatore faccia uno swipe andando oltre.

Un altro punto di forza di TikTok potrebbe essere il video di reazione, ovvero un filmato in cui commentate, si fa per dire, un video più famoso, ma anche potremmo consigliare di realizzare un Duetto, ovvero uno spezzone con un utente molto più famoso sulla piattaforma, soluzione ideale per guadagnare visibilità.

Molti visitatori vogliono riprodurre i filmati più rapidamente, perché allora non produrre un video con velocità diverse? potrebbe essere un’idea intelligente.