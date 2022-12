TikTok, quando per due follower si tinge anche il proprio cane di verde

Quando diciamo che le persone non sanno più cosa fare per ottenere follower, visibilità e di conseguenza soldi, intendiamo proprio questo. Una famiglia ha deciso di colorare di un bel verde fluo il manto bianco del proprio cane, ma perché? Semplicemente, per “trasformarlo” drasticamente nel famoso Grinch e mostrarlo al popolo di TikTok.

TikTok: la folle storia del cane trasformato in Grinch

Non c’è un motivo sensato dietro a tale gesto, semplicemente delle folli menti in cerca di notorietà. È il caso di dire che i protagonisti della faccenda siano riusciti in pieno nel loro intento: il povero cagnolino ha ricevuto un’infinità di commenti tra cui ovviamente quelli degli animalisti indispettiti.

Il nome della protagonista è Ashley Spielmann, nonché fidanzata del noto golfista professionista. I due hanno deciso di affidare il proprio cane, uno Schnauzer nano, a dei toelettatori professionisti chiedendo loro di trasformarlo nel Grinch, al fine di renderlo una vera e propria mascotte per TikTok.

Dal video pubblicato hanno preso il via i commenti negativi tra cui quelli quelli riguardanti l’abuso di animali e l’espressione triste del povero cagnolino. Tuttavia la donna ha proseguito con la sua teoria, ribattendo che si trattava semplicemente di un’espressione facciale tipica di quei cani. Spielmann ha spiegato a testa alta: “Amiamo il Natale a casa nostra e sapevamo che con la sua pelliccia bianca il nostro toelettatore sarebbe stato capace di colorarlo bene. Eravamo così felici quando l’abbiamo visto arrivare. I miei figli e mio marito all’inizio pensavano che fosse sciocco, e invece ora quando lo porto a fare una passeggiata la gente diventa pazza per il suo manto. Da Starbucks hanno persino fatto la fila per scattare qualche foto”.

L’unica giustificazione in merito a tale folle gesto è stata: “I toelettatori hanno utilizzato dei prodotti coloranti atossici specifici per cani”, ma non è bastata per frenare le numerose denunce per maltrattamento nei confronti degli animali.