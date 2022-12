Offerte di Natale da non perdere per nessun motivo vi aspettano in questi giorni direttamente da Esselunga, i prezzi sono bassi e molto convenienti, oltre che essere pronti per fare la differenza in un mercato ormai saturo di prodotti sempre più economici.

Il volantino rispecchia alla perfezione tutto quanto stavamo aspettando di vedere, ciò sta a significare che ogni singolo acquisto può essere completato senza difficoltà nei negozi fisici, ma non online sul sito ufficiale. In parallelo, coloro che compreranno uno dei tanti dispositivi in promozione, potranno godere della rateizzazione senza interessi al superamento dei 199 euro di spesa, oltre che naturalmente della solita garanzia di 24 mesi.

Esselunga, tutti gli sconti del volantino di Natale

Sconti pazzi da Esselunga a Natale 2022, l’azienda ha deciso di rimarcare la volontà di scontare i migliori prodotti a prezzi mai visti, promettendo agli utenti la possibilità di acquistare dispositivi Apple, riuscendo nel contempo a risparmiare moltissimo. Ecco quindi che risultano essere disponibili il buon vecchio iPhone 12, acquistabile a soli 679 euro, come anche iPhone 13, il modello dell’anno scorso per intenderci, il cui prezzo è comunque legato a 798 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna.

Gli utenti che sceglieranno di acquistare uno dei suddetti modelli, e tanti altri ancora, potranno ricevere in cambio, basterà aggiungere solo 1 euro, anche le Cuffie Jaz a padiglione, quando in realtà il loro prezzo di listino sarebbe addirittura di 69 euro. La promozione è attiva per buona parte della settimana.