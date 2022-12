Lo sapevate che esiste un mercato sommerso, e ci teniamo a sottolinearlo completamente legale, di rivendita dei numeri di telefono, o meglio le SIM, definite top number? ebbene se siete in possesso della giusta combinazione, e riuscite a trovare il collezionista perfetto, allora potreste fare anche molti soldi.

I top number sono appunto numeri telefonici con sequenze molto particolari, in genere sono cifre tutte uguali o ripetizioni sull’intera cifra, che potrebbero indubbiamente fare molto gola ai collezionisti del settore, i quali farebbero di tutto per riuscire ad accaparrarsene.

SIM fortunate, ecco i numeri di telefono

Per avere un’idea del mercato sommerso di rivendita, riproponiamo un’asta benefica che eBay, con l’avvallo di tutti gli operatori telefonici del nostro paese, ha messo in piedi per donare il ricavato all’Istituto Nazionale Tumori. La richiesta è elevata da parte del pubblico, basti pensare che all’asta, applicata su 5 schede telefoniche, hanno partecipato 6000 persone, con un ricavato complessivo che ha sfiorato i 14mila euro.

Più nello specifico, il numero che indubbiamente ha riscosso maggiore successo è di casa TIM, corrisponde a 33Y XXXXXXX, le cui cifre sono state oscurate per non infrangere la privacy di nessuno, composto da un quantitativo di cifre identiche assurdo, ben 7. Chiaramente le variabili sono tantissime, si possono anche sfruttare numeri con ripetizioni costanti, o un quantitativo di cifre identiche inferiore al totale appena elencato, sebbene comunque il loro valore ideale possa risultare più basso, ma comunque potrebbero riservare non poche sorprese agli utenti finali.