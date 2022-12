La Postepay è una delle protagoniste della stagione di shopping e compere legata al periodo natalizio. In questo mese di dicembre saranno tanti gli italiani che sceglieranno proprio la carta di credito ricaricabile per acquistare i propri doni preferiti. C’è un vantaggio in più nell’uso di Postepay in questo mese: oltre alla comodità della moneta virtuale, la carta garantisce anche l’accesso ad un programma di rimborsi.

Postepay, lo shopping di Natale con il cashback

Il cashback di Postepay rappresenta oramai una certezza assoluta per molti clienti di Poste Italiane. La carta consente agli utenti di avere 1 euro di rimborso per acquisti i cui importi siano di valore pari o superiore ai 10 euro. Ogni cliente avrà inoltre la possibilità di accumulare quotidianamente sino a 10 ero in valore di cashback.

Coloro che desiderano partecipare al programma dei rimborsi messo in atto da Postepay devono scaricare l’app ufficiale della carta di credito ricaricabile su Google Play Store di Android o da App Store di Apple. Proprio dall’app, infatti, si potrà accedere al codice QR generato per la riscossione del cashback e del relativo pagamento.

L’iniziativa di Postepay si lega ai numerosi negozi partner di Poste Italiane. Tutti gli interessati possono trovare la lista dei partner, con marchi della moda, dell’hi-tech e di molto altro, sul sito ufficiale di Poste.

Considerata la breve esperienza del programma di Stato per il cashback, la soluzione di Postepay rappresenta un incentivo per l’uso della moneta virtuale ed anche una soluzione vantaggiosa per accumulare qualche risparmio. L’iniziativa sarà valida sino al 31 Gennaio del nuovo anno.