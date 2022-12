Il team di Waze si unirà a Google Maps, sebbene non siano state annunciate modifiche all’esperienza dell’utente finale come parte di questo cambiamento.

Secondo il Wall Street Journal, “Google prevede di unire il team che lavora al servizio di mappatura Waze con il gruppo che supervisiona il prodotto Maps dell’azienda“.

La divisione Geo assorbirà oltre 500 dipendenti di Waze, che per il resto è stata indipendente da Google sin dalla sua acquisizione nel 2013 e ha mantenuto una cultura separata. Waze offre un’esperienza Android Auto, anche se stiamo aspettando che supporti la riprogettazione dello schermo diviso, inoltre ha appena annunciato un’app Android che uscirà il prossimo anno. Nel frattempo, i servizi Google, come YouTube Music, si integreranno con Waze per i controlli audio in-app.

Di conseguenza, un’organizzazione supervisionerà Google Maps, Street View, Earth e Waze per una minore sovrapposizione relativa alla mappatura.

Nessun licenziamento previsto

Non sono previsti licenziamenti, anche se Waze non avrà più un proprio CEO. Questo sta accadendo nel contesto delle aziende tecnologiche che cercano efficienze nell’attuale contesto economico. In particolare, Google ha ottimizzato le esperienze dell’Assistente per concentrarsi sui progressi della voce.

Google ha dichiarato al WSJ che “rimane profondamente impegnato nel marchio unico di Waze, nella sua amata app e nella sua fiorente comunità di volontari e utenti” e che l’applicazione rimarrà separata da Google Maps.

Waze è molto più focalizzato sulle condizioni di mappatura in crowdsourcing e meno di una directory rispetto a Google Maps. Ci sono 151 milioni di utenti attivi mensili che trovano l’utilizzo di Waze molto più semplice e veloce.