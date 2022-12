Le festività natalizie sono ormai alle porte e anche l’operatore telefonico virtuale di Vodafone si sta preparando per l’occasione. ho Mobile, infatti, sta promuovendo un’offerta mobile con ben 100 GB tramite un nuovo spot natalizio. Si tratta dell’offerta denominata ho. 6,99 100 GB.

ho Mobile, nuovo spot natalizio con offerta con 100 GB di traffico dati

ho Mobile si sta preparando per le festività natalizie. Come già accennato, infatti, l’operatore telefonico virtuale sta da poco promuovendo una delle sue offerte di rete mobile più apprezzate tramite un nuovo spot televisivo. Si tratta in particolare dell’offerta ho. 6,99 100 GB.

Quest’ultima è un’offerta molto apprezzata dagli utenti dato tutto ciò che ha da offrire. Con un costo molto ridotto di soli 6,99 euro al mese, infatti, gli utenti che decideranno di attivare ho. 6,99 100 GB avranno a disposizione un grande quantitativo di traffico dati pari a 100 GB con connettività 4G. Nell’offerta sono poi compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed anche SMS illimitati verso tutti i numeri.

Ricordiamo però che questa offerta mobile dell’operatore virtuale ho. Mobile non è rivolta a tutti. ho. 6,99 100 GB è infatti attivabile soltanto da tutti coloro che decideranno di passare richiedendo la portabilità del proprio numero da altri operatori, tra cui Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Elimobile (Elite Mobile), Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Vianova (Welcome Italia), BT Italia, Withu, Enegan, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile o Italia Power.