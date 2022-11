In occasione dell’evento di sconti online del Black Friday, in molte aziende hanno proposto diverse promozioni e iniziative di rilievo. Tra questi, anche l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha voluto dire la sua. A partire dal 23 novembre e fino a fine mesi, infatti, l’operatore ha reso disponibile la nuova promo denominata ho. Black Friday, con cui sarà possibile ricevere una ricarica telefonica in omaggio.

ho. Black Friday: la nuova promo di ho Mobile con ricarica in omaggio

Per l’evento del Black Friday l’operatore telefonico virtuale di Vodafone ha deciso di proporre una interessante promozione. Quest’ultima si chiama ho. Black Friday e, come già accennato in apertura, permetterà di ricevere una ricarica telefonica in omaggio e senza costi.

Nello specifico, la nuova promozione è rivolta a tutti i nuovi clienti di ho Mobile residenti o domiciliati in Italia e anche a chi richiede la portabilità del proprio numero da altri operatori. Per ricevere la ricarica telefonica in omaggio, gli interessati dovranno recarsi presso uno dei negozi abilitati in Italia indicati sul sito ufficiali dell’operatore e dovranno attivare una nuova scheda sim.

Al momento dell’attivazione, sarà poi possibile scegliere tra le varie offerte di ho Mobile disponibili al momento. Per poter richiedere la ricarica in omaggio da parte di ho Mobile, sarà però necessario effettuare il primo rinnovo mensile dell’offerta che si è deciso di attivare sulla nuova scheda sim. Ricordiamo che l’importo di questa ricarica telefonica in omaggio è di 5 euro.

Vi ricordiamo che l’operatore ha da poco reso disponibile una nuova offerta mobile con ben 100 GB di traffico dati al mese, ovvero ho. 6,99 100 GB.