Apple è ormai più che nota per i suoi dispositivi dalle cifre non del tutto indifferenti. Quest’anno il colosso ha rilasciato i suoi iPhone 14 annunciando soltanto in un secondo momento che, in alcuni Paesi, il costo sarebbe stato più alto rispetto agli Stati Uniti.

I melafonini di ultima generazione, infatti, sono stati inizialmente causa di un malcontento generalizzato dovuto alla notizia per la quale Apple avrebbe attuato un rincaro di ben 100,00 dollari su ogni dispositivo rispetto a quelli della precedente generazione. In realtà, il colosso non ha modificato i prezzi dei suoi iPhone 14 ma potrebbe procedere con un aumento consistente a partire dal prossimo anno.

La situazione potrebbe decisamente peggiore in futuro poiché, secondo alcune fonti, l‘iPhone 15 Ultra sarà il melafonino più costoso tra quelli fino ad ora rilasciati da Apple.

iPhone 15 Ultra: il prezzo sarà altissimo!

Secondo il leaker LeaksApplePro, il melafonino di punta di prossima generazione sarà il più costoso di sempre. iPhone 15 Ultra potrebbe avere un costo di lancio di 1199,00 o 1299,00 dollari. Dunque, rispetto ai dispositivi di quest’anno si prevede un aumento di 100 o 200 dollari.

Resta da scoprire se l’inedito modello Ultra andrà a sostituire l’attuale iPhone 14 Pro Max o se costituirà una nuova variante da accostare alle attuali. Negli ultimi tempi Apple sembra alla ricerca della strategia vincente, infatti, dopo aver introdotto la variante mini ha subito provveduto con la sua eliminazione e con il lancio di un nuovo modello Plus. Il prossimo anno l’azienda potrebbe nuovamente modificare la classificazione dei dispositivi definendo ancora più le differenze tra ogni componente.