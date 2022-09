Ancor prima dell’arrivo ufficiale dei nuovi iPhone 14 si parlava già dell’aumento dei costi dei melafonini rispetto ai modelli precedenti. Diverse voci si sono soffermate sul rincaro attuato da Apple, pari a circa 100,00 dollari per ogni dispositivo.

Durante l’evento di lancio il colosso ha prontamente risposto alle critiche indirettamente ricevute affermando che i costi iniziali dei quattro dispositivi saranno identici a quelli dello scorso anno. Purtroppo, però, non sarà così in ogni parte del mondo.

Apple aumenta il costo di iPhone 14 soltanto in alcuni Paesi!

I nuovi iPhone 14 sono stati ufficialmente presentati il 7 settembre e da poche ore sono stati aperti i preordini ma soltanto dal 16 settembre sarà possibile procedere con l’acquisto. Apple ha lanciato i suoi quattro dispositivi tramite un evento online, durante il quale ogni dettaglio è stato illustrato, compreso quello che è il costo di partenza.

Effettivamente, come annunciato dalla stessa Apple, il costo di partenza dei quattro dispositivi non presenta alcuna differenza rispetto allo scorso anno, ma ciò vale esclusivamente per alcuni Paesi.

Gli iPhone 14, infatti, presentano un costo invariato soltanto in Cina e negli Stati Uniti. Tutti gli altri Paesi proporranno gli smartphone a un costo maggiore rispetto ad iPhone 13. In Italia sarà necessario sborsare una cifra superiore di ben 90,00 euro per un iPhone 14 standard e di ben 150,00 euro per il modello Pro. Per un iPhone 14 Pro Max, invece, è previsto un costo di 200,00 euro in più.

I rincari attuati non trovano il consenso di gran parte degli utenti, che potrebbero dunque non cedere alla tentazione e rinunciare all’acquisto in favore di dispositivi più convenienti ma comunque capaci di garantire delle ottime prestazioni.