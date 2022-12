TIM distrugge Vodafone con le Wonder e la Young quasi gratis

Come succede molto spesso tra i grandi gestori, il periodo natalizio risulta quello principale per un confronto. Proprio adesso infatti le grandi armate del mondo della telefonia mobile stanno venendo a contatto tra loro con le migliori promozioni mobili del momento. Tra i più interessanti per quanto concerne i prezzi ma soprattutto i contenuti, c’è senza alcun tipo di dubbio TIM, provider italiano che non ha bisogno di presentazioni.

Ora come ora le promozioni che sono state notate dal pubblico sono tre in particolare, le quali sono dirette a tipologie di pubblico differenti. In basso c’è una panoramica generale su tutto.

TIM ha deciso di lanciare le offerte migliori nel periodo di Natale, ecco la Young per gli Under 25 insieme alle due Wonder

La prima, quella che forse è la più celebre in casa TIM e che da sempre predilige il pubblico giovane, è la Young. Gli Under 25 infatti possono avere l’onore di sottoscrivere questa offerta che costa ogni mese solo 9,99 €. Al suo interno minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti e soprattutto 100 giga per la navigazione sul web.

Seguono poi le due Wonder. Ecco la Five e la Six, promozioni molto importanti perché riescono a contenere il prezzo e soprattutto ad offrire i migliori contenuti. Entrambe hanno minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi disponibili, ma cambiano per i giga e per il prezzo. La prima costa solo 7,99 € al mese ed offre 70 giga in 5G, mentre la seconda arriva a 100 giga di connessione per un prezzo mensile di 9,99 €.