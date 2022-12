La serie Redmi Note 12 è vicinissima al lancio. L’azienda potrebbe rilasciare i suoi dispositivi entro la fine di questo mese ma molto probabilmente sarà necessario attendere il mese di gennaio prima di poter assistere all’evento.

Redmi Note 12 Pro: cosa sappiamo sui tre dispositivi in arrivo!

I tre dispositivi che andranno a comporre la serie sono: Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro e Redmi Note 12 Pro+. Le opzioni sono già apparse in rete permettendo così di affermare che saranno presto disponibili a livello globale. Sulle specifiche tecniche dei tre dispositivi non possediamo informazioni certe ma probabilmente avremo un Note 12 Pro con Snapdragon 732G con display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FULL HD+ e frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. La batteria avrà una capacità di 5020 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W. La fotocamera principale, invece, sarà da 108 MP.

Per quanto riguarda il Redmi Note 12 Pro+ il display sarà un pannello OLED da 6,67 pollici con risoluzione FULLHD+ e frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Il chip non sarà un prodotto Qualcomm bensì un MediaTek Dimensity 1080 e sarà accompagnato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W. La fotocamera principale in questo caso sarà un sensore da 200 MP, con sensore ultra grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP.

La data di lancio ufficiale non è ancora trapelata ma pare che l’azienda abbia intenzione di rilasciare i suoi smartphone tra il mese di dicembre e gennaio. Molto probabilmente dovremo aspettare l’arrivo dell’anno nuovo prima di poter conoscere dal vivo i dispositivi in questione.