redmi-note-12-pro-4g-appare-online-prima-del-suo-debutto

Il rilascio dello smartphone Redmi Note 12 Pro 4G potrebbe essere proprio dietro l’orizzonte. È stato scoperto che il dispositivo ha un elenco nel database IMEI. Nel prossimo futuro, Xiaomi introdurrà sul mercato nuovi dispositivi mobile come parte della sua serie Note. Ora, l’azienda si sta preparando a lanciare la serie Note 12 in diversi paesi, uno dei quali è l’India.

Particolarmente degno di nota è il fatto che la serie Redmi Note 12 è già in vendita in Cina. In questo contesto, è importante notare che il modello globale può fornire un insieme distinto di specifiche rispetto al modello locale. All’inizio di questo mese, i siti Web FCC e IMEI presentavano entrambi la versione per smartphone del Redmi Note 12 Pro+ 5G progettata per il mercato mondiale. Una variante di Redmi Note 12 Pro 4G è stata ora scoperta su Internet.

Redmi Note 12 Pro 4G sarà il prossimo device dell’azienda

C’è la possibilità che Xiaomi possa introdurre il Redmi Note 12 Pro 4G nel prossimo futuro; tuttavia, l’azienda ha taciuto sulla data di lancio precisa dello smartphone. Nonostante ciò, un rapporto di XiaomiUI ha fornito alcune informazioni importanti sul prossimo telefono della serie Redmi Note 12.

In alcune regioni, Xiaomi introdurrà quasi sicuramente il Redmi Note 12 Pro 4G con il nome di Redmi Note 12 Pro. Secondo il tester MIUI Kacper Skrzypek, l’azienda avrebbe introdotto il Note 12 Pro+ 5G in India con il nome di Xiaomi12i HyperCharge. Il Samsung Galaxy Note 12 Pro 4G è stato ora registrato con successo sul sito Web IMEI. La voce del database IMEI verifica che il device in questione sia conosciuto con il nome in codice sweet k6a global.

Il moniker sweet global è stato dato al modello Redmi Note 10 Pro destinato all’uso nei mercati globali. Come Redmi Note 10 Pro Max, il modello internazionale di Redmi Note 10 Pro è stato introdotto in India. Secondo il rapporto, sweet k6a globale sarebbe stato inizialmente rilasciato con il nome Redmi Note 11 Pro 2023 Inoltre, la fonte indica che il design del Note 12 Pro potrebbe subire alcune revisioni. Nonostante ciò, avrà le stesse caratteristiche tecniche del Note 10 Pro. Il sistema su chip (SoC) Snapdragon 732G sarà alloggiato all’interno dello smartphone 4G. Impiegherà una batteria con una capacità di 5020 mAh e capacità di ricarica rapida da 33 W.

Sarà dotato di un display Super AMOLED da 6,67 pollici in grado di supportare HDR-10 e con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. È possibile che Android 12 sarà il sistema operativo di base, con MIUI 13. Inoltre, dopo il rilascio dei loro nuovi smartphone a dicembre, credo che Xiaomi penserà se implementare o meno l’aggiornamento di Android 13.