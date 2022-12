Il prossimo 13 dicembre sarà un giorno molto importante per la community di GTA Online. Rockstar Games, infatti, ha confermato che in questa data verrà rilasciato il nuovo DLC invernale che prenderà il nome di Los Santos Drug Wars.

Il caos regnerà sovrano a Los Santos e i giocatori verranno catapultati in una vera e propria guerra tra bande per il controllo del narcotraffico in città. Dalla desolata Blaine County fino al cuore pulsante della città, le nuove missioni di Ron e della sua banda permetteranno di scorrazzare nella mappa di gioco per affermare il proprio business.

I principali nemici saranno dei ricchi hippy oltre alle bande di motociclisti che vorranno affermare il proprio prodotto a scapito del nostro. Il DLC Los Santos Drug Wars introdurrà anche un nuovo business completamente dedicato alla creazione di potenti allucinogeni.

Rockstar Games ha confermato il nome e la data di uscita del nuovissimo DLC per GTA Online, segnatevi sul calendario il giorno 13 dicembre

Rockstar Games ha scelto di presentare questo DLC in una forma insolita e, infatti, questo capitolo rappresenta il primo di due parti. Purtroppo non sappiamo quanto arriverà il secondo capitolo ma certamente arriveranno maggiori informazioni nel corso dei prossimi giorni.

Oltre alle nuove missioni e al nuovo business, Los Santos Drug Wars introduce su GTA Online anche tante altre novità. Non mancheranno nuovi veicoli e cambiamenti all’interfaccia utente per migliorare la giocabilità. Inoltre, tanti altri upgrade arriveranno dopo la data di rilascio per rendere il periodo Natalizio ricco di novità.

Rockstar Games ha anche che l’update arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Non resta che attendere il 13 dicembre per iniziare a scaricare il DLC e godersi tutte le novità.