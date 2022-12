Il mondo dello streaming è dominato daLa famiglia Addams. Gli utenti abbonati a principali servizi presenti in Italia stanno guardando sia i film che le serie TV collegate a questi personaggi molto particolari.

Natal dall’idea di Charles Addams a partire dal 1938, La famiglia Addams è stata inizialmente protagonista di una serie di vignette. Tuttavia, a partire dagli anni sessanta, il loro successo ha portato alla creazione di tante altre opere collegate, finendo nell’immaginario comune.

Tra queste spiccano serie televisive, cartoni animati, lungometraggi. Certamente, l’incredibile successo di Mercoledì, serie Netflix co-prodotta da Tim Burton, ha riportato in auge il franchise. Ecco quindi che anche per quanto riguarda i film, il lungometraggio animato La famiglia Addams domina la classifica dei contenuti più visti in streaming.

Se state cercando qualcosa da guardare in streaming, i contenuti più visti sono tutti legati a La famiglia Addams

TOP 10 – Film in streaming

La famiglia Addams Avatar Nostalgia Troll Top Gun: Maverick Don’t Worry Darling Guardiani della Galassia – Holiday Special Bullet Train Il prodigio Il Grinch

TOP 10 – Serie TV in streaming

Mercoledì 1899 Inverso – The Peripheral The Walking Dead Willow The Crown Manifest The White Lotus Star Wars: Andor Rick and Morty

Ricordiamo che entrambe le classifiche TOP 10 sono realizzate dal JustWatch. La piattaforma analizza i gusti degli abbonati tenendo conto di tutte le piattaforme di streaming attive in Italia.

Le classifiche fanno riferimento al periodo compreso tra il 28 novembre e il 4 dicembre 2022. Ad influenzare i risultati ci sono il numero di visioni complessive oltre al gradimento da parte del pubblico.