Nelle scorse ore, Bohemia Interactive ha annunciato che è in arrivo un nuovo aggiornamento per Ylands – Crafty Crafts. L’update porta il titolo alla versione 1.11 e introduce tantissime feature pensate per la community.

Tra le novità generali possiamo segnalare l’introduzione dei loot tables, nuovi mostri e una revisione del menu di crafting oltre a un nuovo sistema di regali. A tutto questo si aggiunge anche una interfaccia utente modificata per l’acquisto e la vendita dei Blueprints.

Si tratta di modifiche pensate per migliorare l’esperienza utente dei giocatori e rendere Ylands – Crafty Crafts sempre più divertente. Il nuovo aggiornamento 1.11 è già disponibile su Steam, MS Store, App Store e Google Play.

Ylands – Crafty Crafts si aggiorna con l’update 1.11 e le novità introdotte sono davvero tantissime e tutte pensate per far felice la community

Per chi non conoscesse il titolo, Crafty Crafts offre agli Ylander un modo conveniente per acquistare, vendere e consultare i Blueprint. Tra le modifiche introdotte dal nuovo update c’è anche un processo di salvataggio dei Blueprint ottimizzato per rendere più veloce il tutto. Anche il crafting è stato reso più veloce ed intuitivo grazie ad una interfaccia rinnovata.

Come ulteriore variazione al classico gameplay arriva anche un inedito sistema di regali. I giocatori potranno inviare ai propri amici costumi, emote e perfino animali domestici come segno di amicizia.

Il livello di sfida si alza ulteriormente grazie ai nuovi mostri che bisognerà tenere d’occhio. Per fronteggiare le minacce sarà possibile utilizzare le armi potenziate da scoprire nelle varie regioni da esplorare.

Come dichiarato da Aleš Ulm, Project Lead di Ylands: “Personalmente, sono davvero soddisfatto delle nuove meccaniche di loot. Quello che si ottiene dai mostri uccisi è ora più randomico e gratificante, e ancora una volta spinge il gioco un po’ più vicino al genere RPG”.

Di seguito riportiamo il changelog ufficiale con tutte le novità introdotte su Ylands – Crafty Crafts dall’aggiornamento 1.11:

– Nuova interfaccia utente dedicata alla navigazione, all’acquisto, alla vendita e al regalo di Blueprint

– Ottimizzazione del processo di salvataggio di Blueprint

– Nuovo sistema di gifting per inviare emote, costumi, animali domestici e Blueprint agli amici

– Revisione del menu di crafting

– Bottino randomizzato nella maggior parte degli incontri casuali e in tutti gli incontri con i nemici

– Nuovi mostri, tra cui pangolin, golem e i fantasmi dei marinai caduti

– Un nuovo animale domestico con cui trascorrere le vacanze

– Una toolbox per generare oggetti, creare elementi di selezione, modificare il terreno e altro ancora

– Nuove immagini in visual scripting