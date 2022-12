Rockstar Games si sta preparando a concludere il 2022 in grande stile con il rilascio del nuovo e attesissimo DLC invernale per GTA Online. L’espansione sarà completamente gratuita e porterà con se tanti cambiamenti tra cui missioni inedite, veicoli speciali e tante altre feature non ancora annunciate.

Il primo bonus sarà la Declasse Tahoma Coupe, un veicolo speciale che Rockstar Games regalerà ai propri giocatori. Questa vettura rappresenta la ricompensa per aver partecipato alla The Heists Challenge. I giocatori che hanno partecipato alla sfida hanno rubato in game la cifra incredibile di 4 trilioni di GTA$ svolgendo tutte le rapine presenti nel gioco.

La software house ha intenzione di rendere GTA Online un titolo sempre aggiornato e al passo con i tempi. Per questo, il nuovo DLC farà parte di una serie di update cumulativi rilasciati con l’obiettivo di migliorare sempre il titolo e soddisfare i gusti della community.

Ecco quindi che arriveranno nuovi affinamenti tecnici in grado di migliorare l’esperienza utente. In particolare, i giocatori potranno modificare i nominativi presenti sull’app iFruit Contacts e nascondere i contatti indesiderati lasciando solo quelli utili.

Per velocizzare le azioni di gioco, tramite il Benefactor Terrorbyte sarà possibile avviare le missioni di vendita dei Business. Inoltre, le missioni legate alla storia del Casinò si potranno giocare da soli mentre prima dell’update il limite di giocatori minimo era di due. Infine, per gli utenti PlayStation 5 e Xbox Series X arriverà il supporto ai riflessi in ray-tracing per renderizzare in tempo i riflessi su varie superfici e migliorare l’esperienza visiva.

Rockstar Games ha modificato anche la gestione dei veicoli. Il nuovo DLC di GTA Online permetterà di ricevere più velocemente i nuovi veicoli acquistati e gareggiare con tutti i veicoli armati, anche se le armi saranno disabilitate durante le gare.

Passando alle missioni, chi completerà una vendita del magazzino in una sessione pubblica riceverà un bonus. I pagamenti provenienti dalle missioni contrabbandiere invece verranno triplicati per renderle più allettanti. Come ultima modifica, le Shark Cards che saranno acquistate direttamente in game riceveranno un incremento del valore del 20–25%.

La data di uscita del DLC non è ancora stata svelata ufficialmente ma gli insider stimano che arriverà il 13 dicembre. Non resta che attendere per scoprire tutti i dettagli del nuovo update di GTA Online.