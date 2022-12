Sembrerebbe che Apple non abbia intenzione di abbandonare la sua ricerca di sviluppare un veicolo elettrico. Secondo fonti citate da Bloomberg, il veicolo elettrico precedentemente noto come Project Titan non funziona più come veicolo completamente autonomo. Si ipotizza che includerebbe un volante e pedali tradizionali e che si guiderà ‘solo’ da solo sulle autostrade. Secondo gli informatori, la società ha anche ritardato di un anno il debutto, spostandolo dal 2025 al 2026.

In autostrada, la presunta auto avrebbe presumibilmente fornito un alto livello di autonomia, consentendo ai passeggeri di giocare o guardare video. Tuttavia, quando arriva il momento di guidare per le strade cittadine o in condizioni meteorologiche avverse, l’autista dovrà farsi carico. Secondo le fonti, Apple potrebbe inizialmente introdurre la tecnologia vivavoce in Nord America e poi ‘col tempo’ ampliare l’accesso ad essa in altre regioni.

Apple lotterà con i principali protagonisti del mercato elettrico delle auto

Apple ha precedentemente indicato che non avrebbe commentato. Titan è in fase di sviluppo da molti anni, durante i quali ha incontrato un gran numero di ostacoli e ha subito significative correzioni di rotta. È possibile che la società tecnologica abbia iniziato a ripensarci già nel 2015 e si dice che abbia abbandonato l’auto a favore di una piattaforma di guida autonoma con licenza nel 2016. Anche le riorganizzazioni a livello esecutivo e i tagli di posti di lavoro non sono stati utili. Secondo le speculazioni, l’azienda è tornata a costruire veicoli a tutti gli effetti, ma non ha avuto molta fortuna nel sollecitare aiuti alla produzione da altre case automobilistiche come Hyundai.

Non sarebbe scioccante se avessero aspirazioni più modeste. Anche se i robotaxi di Waymo sono autorizzati a operare in California, possono farlo solo quando il tempo è bello. L’autonomia completa di livello 5, in cui un veicolo è in grado di guidare da solo in qualsiasi scenario, non è ancora una realtà realizzabile. C’è anche il problema di ottenere le necessarie autorizzazioni legali. Al momento non esiste una struttura che consenta al grande pubblico di utilizzare veicoli completamente autonomi, nonostante il fatto che gli stati stiano diventando più favorevoli al concetto di automobili a guida autonoma. Anche se Apple fosse in grado di superare tutti gli ostacoli tecnologici, l’azienda non sarebbe comunque in grado di commercializzare un’automobile veramente a mani libere in qualsiasi momento nel prossimo futuro.

L’adozione di un design controllato solo parzialmente dagli esseri umani potrebbe portare a un livello di competitività più spietato. L’industria dei veicoli elettrici si è espansa a un ritmo notevole negli ultimi anni, nonostante il fatto che Tesla sia stata a lungo considerata il principale concorrente di Apple. Veicoli elettrici competenti sono stati prodotti da una varietà di produttori, tra cui Ford, Hyundai, Volkswagen e Rivian. Apple entrerebbe in un mercato competitivo e non vi è alcuna garanzia che l’azienda sarebbe in grado di differenziarsi dalla concorrenza.