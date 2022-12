Da qualche giorno l’operatore virtuale Very Mobile aveva annunciato l’arrivo di una nuova promozione molto interessante per le festività natalizie. Si tratta in particolare della promo denominata Very Xmas 2022 con cui l’operatore offrirà ben 100 GB di traffico dati. Ora la promozione è finalmente disponibile e lo sarà fino al prossimo 9 gennaio 2023, anche per chi è già cliente.

Very Xmas 2022, al via la nuova promo di Very Mobile con 100 GB anche per chi è già cliente

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha pensato di fare un bel regalo per le festività natalizie a tutti i suoi nuovi clienti e non solo. Come già accennato, infatti, da dicembre e fino al prossimo 9 gennaio 2023 sarà possibile ricevere con questa promozione ben 100 GB di traffico dati extra senza alcun costo da sostenere.

La nuova promozione resa disponibile dall’operatore si chiama Very Xmas 2022 ed è attivabile non solo da tutti i nuovi clienti dell’operatore (tra cui anche chi richiederà la portabilità del proprio numero) ma anche da tutti i già clienti Very Mobile. Per tutti i nuovi clienti, in particolare, non sarà necessario fare nulla dato che la promozione si attiverà in maniera automatica.

Discorso leggermente diverso per chi invece è già cliente dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile. In questo caso, infatti, sarà necessario recarsi nell’applicazione ufficiale di Very Mobile e poi successivamente nella sezione Gestisci Offerta. Attivando Very Xmas 2022, si riceveranno dunque 100 GB di traffico dati extra e saranno validi per un mese dal momento dell’attivazione. Dopo di che, la promozione si disattiverà in maniera automatica.