CoopVoce gareggia con TIM e Vodafone, le EVO arrivano a 100 GB al mese

Tra i gestori più importanti in assoluto, c’è attualmente senza ombra di dubbio CoopVoce, il provider virtuale che a detta del pubblico risulterebbe il più leale in assoluto.

Ma obiettivo è ancora una volta quello di mostrare delle grandi capacità dal punto di vista della telefonia. Il tutto offrendo delle promozioni che durino nel tempo ma che soprattutto possano garantire dei contenuti fuori dalla norma. Effettivamente le offerte che abbiamo avuto modo di vedere già durante gli scorsi mesi rientrano in questi parametri, i quali sono di primaria importanza per coloro che stanno decidendo di cambiare provider sotto il periodo natalizio.

CoopVoce: le offerte EVO sono le migliori in circolazione, ecco le informazioni su prezzi e contenuti disponibili

CoopVoce sta dimostrando a grandi tratti di essere tra questi, visto che si serve di un canone fondamentale nel mondo della telefonia, molto spesso biasimato, che è la lealtà. Le offerte hanno sempre lo stesso prezzo, proprio come dimostrano tutte quelle promo lanciate nel corso soprattutto dell’ultimo anno.

Le EVO sono ancora disponibili e sempre con gli stessi prezzi e contenuti. La prima delle tre offerte in questione permette di avere minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi. Il prezzo resta sempre lo stesso ovvero di 4,90 € al mese per sempre.

A seguire ci sono altre due offerte da non perdere di vista, come ad esempio la EVO 30. Questa soluzione costa ogni mese solo 6,90 € e dura per sempre, offrendo contenuti come minuti illimitati, 1000 SMS e 30 giga per navigare sul web ogni giorno.

Infine ecco la EVO 100 con minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e 100 giga per la navigazione sul web utilizzando la rete 4G come le altre offerte. Il prezzo è di 8,90 € al mese per sempre.