Telegram batte WhatsApp facilmente con tante funzioni in più

Il paragone oggi sussiste e come: si tratta dell’eterna lotta che soprattutto negli ultimi anni sta riguardando Telegram e WhatsApp. Le due piattaforme di messaggistica istantanea riescono ad alternarsi sui vari smartphone presenti in giro per il mondo, dove la maggior parte del pubblico ormai asserisce che Telegram sia nettamente meglio di WhatsApp.

Tale giudizio arriva per via delle molteplici funzioni di cui la piattaforma azzurra dispone, le quali sono totalmente sconosciute su WhatsApp. Un esempio molto chiaro è quello dei canali.

Telegram batte WhatsApp sia per le sue funzionalità che per la possibilità di fare acquisti su Amazon direttamente dai canali

Come detto già in passato, ci sono tante opportunità su Telegram che magari su WhatsApp non risultano attualmente disponibili.la celebre applicazioni di messaggistica istantanea con sede a Dubai riesce infatti a sorprendere ogni giorno sempre di più il pubblico, il quale può affidarsi soprattutto ai canali. Questi, vera e propria risorsa, sono soprattutto disponibili per quanto riguarda il mondo di Amazon e delle sue offerte, le quali arrivano ogni giorno in grande quantità.

