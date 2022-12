xbox-game-pass-arrivano-i-nuovi-giochi-di-dicembre

Xbox ha rilasciato la prima ondata di titoli che saranno disponibili tramite Game Pass a dicembre, che include numerose nuove uscite. Presenta anche LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, che ha trascorso la maggior parte dell’anno in cima alle classifiche di vendita, così come Elden Ring, il concorrente del gioco dell’anno. Sebbene questo non sia l’ultimo aggiornamento del servizio di streaming per il mese, è sicuramente un’offerta solida.

Eastward, un gioco di avventura indipendente, The Walking Dead: The Final Season di TellTale e il simulatore di caos Totally Reliable Delivery Service sono i primi titoli ad essere lanciati su Game Pass questa settimana (tutti disponibili dal 1° dicembre). Il summenzionato gioco LEGO Star Wars, così come Metal: Hellsinger per Xbox One, uscirà la settimana successiva. Potion Craft, un gioco di creazione di alchimisti, uscirà nella terza settimana, così come Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan, un puzzle-platform.

Xbox Game Pass si aggiorna

Come di consueto, alcuni nuovi titoli sono ora disponibili su Game Pass. Le nuove uscite di questo mese includono il thriller horror di sopravvivenza Hello Neighbor 2, un sequel del successo cult indipendente. Chained Echoes, un JRPG, uscirà l’8 dicembre, seguito dal film d’azione comico di Justin Roiland High on Life. Originariamente, Xbox aveva dichiarato che Hot Wheels Unleashed sarebbe stato incluso nel suo elenco di dicembre, ma successivamente ha dichiarato che il titolo non sarebbe stato incluso in Game Pass in questo momento.

Xbox Game Pass, come la sua presunta controparte, PlayStation Plus, è stato un punto di discussione nella battaglia legale tra Sony e Microsoft sulla proposta di acquisto di Activision-Blizzard da parte di quest’ultima. Una delle maggiori paure di Sony sembra essere che Microsoft renda disponibili i famosi giochi Call of Duty di Activision su Game Pass al momento del lancio, minando le potenziali vendite a prezzo pieno per la PlayStation di Sony e altre piattaforme.