Sono passate tre settimane da quando Apple ha introdotto iOS 16.1, che è stato un aggiornamento che ha aggiunto il supporto per la libreria fotografica condivisa iCloud, la materia, le attività dal vivo e una serie di altre funzionalità. È passata una settimana da quando Apple ha rilasciato iOS 16.1.1 e sono passate tre settimane da quando IOS 16.1 è stato inizialmente rilasciato. Apple ha appena pubblicato iOS 16.1.2, che è un altro piccolo aggiornamento che si concentra principalmente sulle correzioni di bug.

Se il tuo iPhone è compatibile con l’aggiornamento, è possibile installare iOS 16.1.2 senza doverlo collegarlo a un computer andando a Impostazioni> Aggiornamento generale> Software su un dispositivo che supporta l’aggiornamento.

Apple iOS 16.1.2 è pronto per il download

Secondo le note di rilascio che Apple ha reso disponibile, la versione più recente di iOS (16.1.2) porta con sé i perfezionamenti per il rilevamento degli arresti anomali per i modelli di iPhone 14 e iPhone 14. Questo aggiornamento offrirà miglioramenti essenziali alla sicurezza del tuo iPhone e alle nuove funzionalità, come un miglioramento di rilevamento degli arresti anomali per i modelli di iPhone 14.

Quando i clienti sono su montagne russe e altre attrazioni elettrizzanti, l’ottimizzazione del rilevamento degli arresti anomali può contenere regolazioni che impediscono ai loro modelli iPhone 14 di telefonare immediatamente al 911. La prossima versione di iOS, versione 16.2, è ora in fase di beta test e si prevede che la sua versione ufficiale si svolgerà durante il mese di dicembre. La prossima versione di iOS, 16.2, sostituirà iOS 16.1.2. IOS 16.2 offre molte nuove funzionalità agli utenti, come un look rinnovato per l’app Home, l’aggiunta dell’app Freeform e altro ancora.