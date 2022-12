Sono trapelate delle croccanti indiscrezioni per quanto riguarda il prossimo evento Samsung Unpacked, dedicato di fatto al potenziale lancio nel mese di febbraio 2023 del Galaxy S23, così com’è accaduto negli anni precedenti. Tuttavia, nel mentre, altri tipster hanno reso noto il possibile prezzo di lancio del nuovo Samsung Galaxy S23.

Colui che ne ha inizialmente parlato è stato il Korean JoongAng Daily, un portale della Corea del Sud che avrebbe parlato in via diretta con un dirigente di Samsung Electronics. Nelle primissime righe dell’indiscrezione si parla proprio dell’evento di lancio, andando a ribadire nuovamente ai fan di Samsung di porre l’attenzione ai primi giorni di febbraio 2023, in particolar modo tra il 6 e il 12.

Samsung S23 costerà di più? L’inflazione cambierà alcune dinamiche

Da questa discussione si è parlato anche dei componenti di fascia alta in dotazione all’intera gamma di dispositivi mobili flagship. Infatti, già siamo a conoscenza del fatto che Samsung Galaxy S23 Ultra disporrà di un chipset Snapdragon 8 Gen 2 overclockato.

I costi di ricerca e sviluppo dovranno essere sostenuti, e per farlo Samsung Galaxy S23 sarà più costoso. Inoltre, a questo aumento si va ad aggiungere l’inflazione, un fattore che potrebbe portare la lineup sul mercato a un prezzo decisamente superiore rispetto ai suoi predecessori Galaxy S22 ed S21.

Attualmente sul sito non si parla di dettaglio dei prezzi, ma si prevedono comunque delle cifre che superano gli 800 euro per quanto riguarda il modello base Samsung Galaxy S23; addirittura si parla di cifre che possono arrivare ai 900 euro. Alternativamente, il colosso sta pensando anche di rimanere invariato il costo del cartellino, alzando però quello dei modelli S23 Plus e S23 Ultra, dove saranno presenti delle componenti decisamente più costose.