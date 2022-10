Ogni mese i vari bug del settore gaming propongono numerosi videogiochi totalmente gratuiti per tutti gli abbonati ai propri servizi. Il colosso giapponese Sony, in particolare, ha da poco annunciato ufficialmente i videogiochi che saranno inclusi senza costi per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus Essentials il prossimo mese.

PlayStation Plus: ecco i videogiochi che saranno inclusi a novembre

Qualche giorno fa il team di Dealabs aveva rivelato in anticipo i nomi dei possibili videogiochi che sarebbero stati inclusi a novembre 2022 per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Come già accennato, nel corso delle ultime ore il colosso giapponese Sony ha annunciato i titoli in questione.

In particolare, possiamo dunque dire che il team di Dealabs ci aveva azzeccato alla grande. Secondo quanto annunciato ufficialmente da Sony, infatti, i videogiochi che saranno offerti senza costi per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus (nel piano Essentials) sono tre e uno appartiene proprio alla saga di Harry Potter.

Come anticipato da Dealabs, i videogiochi in questione sono NiOh 2, LEGO Harry Potter Collection e Heavenly Bodies. Il primo e il terzo titolo saranno disponibili sia per la console PS4 sia per la console PS5. Per quanto riguarda il videogioco LEGO della saga di Harry Potter, invece, sarà disponibile soltanto su PS4.

Questi videogiochi, come di consueto, saranno a disposizione degli utenti senza costi per circa un mese. Saranno infatti disponibili dall’1 novembre 2022 fino al 6 dicembre 2022 incluso. Vi ricordiamo comunque che saranno anche disponibili su PlayStation Store svariati videogiochi in super sconto durante il mese di novembre.